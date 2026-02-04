新莊警防搶演練首運用AI科技巡防 攔截圍捕效能全面提升

新莊分局四日辦理防搶演練，於轄區金融機構模擬銀行搶案情境。(讀者提供)

為強化金融機構安全防護及警方重大刑案應變能力，新北市警察局新莊分局於今（4）日辦理「115年金融機構防搶暨聯合攔截圍捕實警演練」，模擬歹徒持槍搶劫金融機構後逃逸，警方即時啟動警網追緝，並於圍捕過程中處置人質危機，全程依實務流程進行，演練過程緊湊逼真，吸引不少民眾駐足圍觀。

新莊警分局指出，本次演練以轄內金融機構為情境起點，完整呈現銀行防搶應變機制、警方第一時間受理通報、現場封鎖管制、鑑識初期採證，以及勤務指揮中心即時調度等作業流程；案件發生後，警方立即成立專案群組，整合各單位資訊與警力資源，迅速掌握案情發展。

同時，勤務指揮中心首度將AI科技巡防系統實際導入實警演練，善用科技輔助同步進行車牌辨識與關聯式分析，比對沿線監視器影像與相關資料，迅速查證犯嫌身分及行蹤，提供第一線警力即時追緝與攔截圍捕的重要依據，大幅提升警網反應與指揮效能。

演練後段模擬歹徒遭警方追緝後逃逸至公共場所，並挾持民眾作為人質與警方對峙。警方隨即運用口袋戰術與優勢警力，兼顧現場民眾與行人安全，透過尾隨圈圍及操控號誌等方式，逐步引導並限制犯嫌行動空間，將其引入事前規劃之圍捕處所，避免事態擴大。

過程中，擔任模擬人質的在地企業網紅原本正在廟宇參拜，突遭歹徒挾持，隨即在警方戰術部署與保護下迅速被護送離場，真實的演練畫面一度讓現場民眾誤以為發生真實案件。

警方依人質事件處置原則，由偵查隊長出面進行心戰喊話，透過動之以情、說之以理、凌之以威的方式，持續與歹徒溝通，穩定其情緒並削弱對抗意志，最終成功迫使歹徒棄械投降，並安全救出人質。

後續由逮捕組完成上銬與押解作業，搜車組進行車輛安全搜索，確認無槍枝、爆裂物或其他危險物品後，鑑識人員接續進行現場採證，完整呈現從案發、追緝到後續處置的全流程應變作為。

新莊警分局表示，透過實警演練結合 AI 科技應用、戰術運用及在地企業與網紅參與，不僅能全面檢視警方實務操作與跨單位橫向聯繫能力，也讓犯罪預防宣導更貼近民眾生活，提升市民對防搶、防詐及警政作為的理解與支持，未來將持續精進科技輔警能量，強化整體治安防護效能。