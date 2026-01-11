新莊警高強度巡邏執法 查獲通緝犯持毒又毒駕
記者黃秋儒／新北報導
新北新莊警分局於 7日查獲持有毒品及毒駕案件，顯示警方對毒品犯罪與毒駕行為採取「零容忍」態度，全力阻斷毒品流入社區。
新莊警分局表示，新莊警每日落實攻勢勤務，亦同步配合毒品唾液快篩新制執行攔查，前線員警均已完成快篩程序、執法流程及證據採集等專業訓練，確保查緝流程精準、合法且迅速。本次查獲之毒駕個案，依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準與處理細則》第19條之4 及《取締疑似施用毒品後駕車作業程序》辦理。
新莊警分局指出，7日11時許，新莊警分局交通分隊小隊長於新莊區民安路一帶執行巡邏勤務時，發現50歲梁姓嫌騎乘普重機車形跡可疑，經攔查後發現梁嫌係臺北地檢發布之竊盜、毒品通緝犯嫌，並主動交付藏於外套內之安非它命1包（毛重1.93公克），警方立即帶返偵辦。本案梁姓男子經唾液快篩呈安非他命陽性，同樣依道交條例第 35 條予以扣車並開立告發單，全案依毒品危害防制條例嫌移送新北地檢署偵辦。
新莊警分局提到，依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人經唾液快篩呈陽性者，將面臨3萬至12萬元罰鍰、駕照吊扣1至2年、車輛當場拖吊移置保管；若拒絕接受檢測，將遭18萬元罰鍰、吊銷駕照、車輛移置保管，後果更為嚴重。警方提醒，「拒測」無法規避法律責任，只會面臨更高額處罰。
新莊警分局強調，毒駕行為極易引發暴衝、恍神、闖紅燈等重大事故，對市民安全造成極大威脅。新莊警分局將持續保持高密度巡邏、攔查與快篩，對於販毒、持毒與毒駕行為保持高強度執法、不會寬貸、不會妥協，全力打造新莊成為無毒、無害的安全城市。
