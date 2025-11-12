新莊議員選情 各黨搶婦女保障名額

新北市新莊區於民國111年變更為新北市議員第三選區，現任國民黨3席、民進黨3席及民眾黨1席，該選區相當特殊，不僅有全市唯一的白營議員，同時7席中，僅有國民黨戴湘儀1席女性議員。知情人士透露，民進黨現任3席男議員，勢必會再推出1名女性參選人，其他小黨或歐巴桑聯盟等NGO團體也曾挑戰過該選區，推測婦女保障名額將成為各黨、各團體角逐的關鍵1席。

地方人士指出，該選區有國民黨新北市議長蔣根煌與蔡健棠、戴湘儀等3人分配藍營基層選票，各自穩占各區基層選民支持度，外界曾傳聞戴湘儀不爭取連任，但隨著選舉日倒數，戴湘儀勤跑基層，謠言不攻自破。

民進黨現任林秉宥、翁震州及鍾宏仁預計將繼續爭取連任。但黨內人士透露，民進黨有意在該選區再推出1名女性參選人，採「N+1」模式，爭取婦女保障名額。

此外，該區還有國民黨新北市議員陳明義之子陳世軒，本屆首度參選即獲得白營選民支持，成為民眾黨在新北市唯一的1席。外界推估有可能在「藍白合」的前提下，直接以藍白合作提名3加1，藍不用再提名其他人，也是一種選戰運用。

地方人士進一步說，婦女保障名額是藍綠陣營必爭的關鍵名額，除了搶下這1席外，也是為了布局整體新北市長選情，各政黨預期會在明年初或較往年提早透過初選確定人選，將為新莊選情再添變數。