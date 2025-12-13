新莊賓士猛撞路邊機車後逃逸 離譜瞬間畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

殯是車撞及機車瞬間賓。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區八德街上，今天（13日）清晨5時許，有1輛賓士車不明原因衝撞路邊機車，豈料肇事駕駛竟未停下直接駛離，警方獲報將根據車號通知車主到案說明。

賓士車肇事後逃逸警方獲報到場。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起賓士車肇逃事故發生時，是沿八德街往龍安路方向行駛，不明原因右偏撞擊路邊機車，事故發生後賓士車未依規定處置即逃離現場。新莊警分局獲報後，由交通分隊到場進行調查，經採證照相及測繪記錄。並已透過監視器影像掌握肇事賓士車的車號，將通知車主到案說明。

新莊警分局表示，汽車肇事無人受傷未依規定處置而逃逸，依《道路交通管理處罰條例》第62條1項，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

