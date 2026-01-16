新莊路面漏水9天跟「土方之亂」有關 陳世軒指新北市府不能兩手一攤

248260116a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新莊區民安路387巷一處路面滲漏，自1月7日議員陳世軒團隊接獲陳情，隨即聯繫新莊區公所展開追查並強力要求儘速修繕。然而自追查至今已超過9天，期間竟無任何單位進場改善。經查工程卡關真相，竟是中央推動剩餘土石方全面納管，強制清運車輛加裝GPS並改採電子聯單，在缺乏配套下導致清運塞車，自來水公司因無法處置廢土而不敢貿然開挖。

陳世軒抨擊，中央政策未能全盤規劃，引發的亂象已嚴重影響民生，這就是標準的政策殺人。連一條民生巷弄的修補工程，都因為幾斗廢土無處清運而延宕，難道土方問題不解決，全台灣的爆管就任由它漏水不修嗎？他呼籲新北市府應主動介入，積極發揮協調力解決燃眉之急，否則地基一旦掏空，市民安全誰來承擔？

廣告 廣告

陳世軒表示，市民於15日再度反映，現場24小時不斷冒水且面積持續擴大。由於巷內常有工程重車經過，持續9天的漏水已導致冒水處路面出現輕微下陷，民眾憂慮若再放任不管，恐將演變成嚴重天坑。這不僅浪費珍貴水資源，更對周邊住戶的居住安全構成嚴重威脅，市府絕不能坐視不理。

248260116a02

陳世軒強調，中央制度癱瘓地方工程，市府不能跟著兩手一攤，市長侯友宜15日上午才在新莊舉辦行動治理座談，標榜要傾聽基層心聲，但眼前的民生危機卻遲遲未解，顯得格外諷刺。市府應立即建立緊急應變機制，向中央嚴正傳達基層衝擊，確保民生急修工程不再受土方問題阻礙，不該坐視路面下陷危機。

針對目前民安路387巷的滲漏，陳世軒要求相關單位在最短時間內進場，並要求市府全面守護市民生活環境。他重申，居住安全不能等，倘若發生房屋傾斜或人員受傷，屆時再補救都已來不及。市民不該成為中央制度失靈下的犧牲對象，市府必須發揮行政協調力，保障市民生命財產安全。

陳世軒呼籲市府應與中央嚴正傳達「土方之亂」在地方造成的實質衝擊，並儘速跟自來水公司溝通進場修繕。市府必須建立有效的機制，確保市民生活環境不再受行政程序僵化影響。市民的居住安全不能等，市府必須發揮行政協調力，保障市民生命財產安全，不能讓市民成為制度失靈下的犧牲者。

照片來源：新北市議員陳世軒服務處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

雙北大貨車管制有落差 林國春要求新北市府比照台北放寬

陳世軒力挺退休警消 啟動團體訴訟收件捍衛退休金

【文章轉載請註明出處】