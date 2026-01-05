新莊車禍！2雙載機車碰撞發出巨響 駕駛乘客瞬間噴飛、釀4傷送醫

記者林盈君／新北報導

本月4日下午4時許，新北市新莊區重新堤外道往三重方向，發生一起車禍事故，19歲李姓男子騎乘機車，載著19歲羅姓男子，於該處欲左轉往利濟橫移門方向，疑似因看錯交通號誌，不慎與44歲吳女的機車發生碰撞，事故釀4人受傷，警消獲報後趕抵，隨即將4人送醫救治，詳細車禍肇因還有待進一步釐清。

新莊區重新堤外道往三重方向，發生2雙載機車碰撞車禍，釀4人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天下午4時許，李男載著羅男下班返家，行經重新堤外道往三重方向約10公里處，疑因看錯交通號誌，與雙載的騎士吳女（後座乘客、41歲高女）發生碰撞，瞬間發出一聲巨響，2名駕駛與後座乘客當場噴飛、倒地受傷，被送往醫院治療。

警方指出，2名駕駛的酒測值為0，後續交由交通分隊釐清肇事原因與責任歸屬。警方也呼籲，駕駛人行經交叉路口務必減速慢行，注意標誌、標線及號誌等管制措施，切勿貪快或僥倖違規，以維護自身及其他用路人安全。

