新莊轉運站BOT案 年底動工

新北市政府26日與宏匯環三股份有限公司簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約。宏匯集團董事長許崑泰（左起）、新北市長侯友宜、交通局長鍾鳴時出席簽約儀式。（張鎧乙攝）

新北市政府26日與宏匯環三股份有限公司簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約。新北市長侯友宜表示，為提升新莊地區公共運輸服務量能，市府以公私協力模式，將引進超過86億元民間投資，新建新莊北側知識產業園區轉運站，預計民國115年底動工、119年完工啟用。

侯友宜表示，新莊北側知識產業園區轉運站規畫17個大客車月台及候車設施，完工後，將承接原三重轉運站38條非通勤型中長途國道客運路線，預估未來國道客運全日旅次起迄量約7100人次，將可疏解三重交流道周邊車流長期壅塞問題。轉運站同時也規畫874格汽車停車位與1069格機車停車格，滿足當地停車需求。

此外，轉運站位於機捷A3站與環狀線Y20站交會點，結合機場捷運預辦登機的優勢，可望成為串聯捷運、客運及機場的重要交通樞紐轉運站；設計考量採光與通風，並規畫大型景觀平台及立體人行動線，讓旅客能悠閒逛街及候車，打造兼具公共運輸轉運、商業與休閒機能的複合型轉運站。

侯也提及，該案開發基地面積約1.5公頃，位於捷運新北產業園區站交會點，且鄰近國道1號，交通區位條件優越，未來將與美國GP建築設計有限公司合作，打造取得黃金級綠建築及智慧建築標章的複合型轉運站。

交通局長鍾鳴時指出，配合轉運站整體開發，交通局已研擬調整周邊福慧路的車道配置，並檢討多條大客車可行的替代進離場動線，以降低對地區交通影響；同時，市府也正辦理「擴大楓江附近地區都市計畫」檢討整體地區交通路網，爭取將福慧路由15公尺拓寬至20公尺，並於新五路預留公車優先道等相關交通配套措施。

交通局表示，這是交通局首次以促參BOT模式推動的交通轉運站建設，期望透過宏匯團隊豐富的促參經驗，導入民間創新經營與管理模式，配合基地周邊都市發展，打造兼具公共運輸轉運、商業與休閒機能的複合型轉運站，成為新北市重要的交通與觀光新地標。