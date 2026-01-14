新莊運動中心淪街友聚集地！網痛斥：沒有人要處理嗎？

新莊國民運動中心聚集大量街友，占據長椅擺放家當引民怨。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市新莊國民運動中心一樓，遭大批街友盤踞以此為家，座椅區更被大量家當佔據，還有街友掛上告示牌「請勿讓狗在此小便」，但街友卻隨地便溺，民眾拍下照片PO社群平台痛斥「新莊體育園區現在是遊民聚集地了嗎？沒有人可以處理嗎？市容堪憂」。

民眾在社群平台PO文質疑，和興街66號入口進去的中央廣場周邊，大量街友佔地為王，不但製造大量垃圾，還自行擺放置物設施，而且不去園區內公廁，直接隨地小便，導致水溝惡臭不堪，最諷刺的是街友還掛出「請勿讓狗在此小便，我會有反應」告示。

貼文一出有大量網友留言，「為何可以合理的要大眾包容遊民，但流浪貓狗卻趕得比遊民還勤」、「現在右邊外圍步道也有一個霸佔在扶梯下，放了一堆雨傘遮擋」、「還有運動中心樓頂，不久前坐電梯到最頂樓一開門就一個遊民睡在那」、「感覺就沒有人要管」。

新北市社會局指出，已接獲通報並前往現場訪視，勸導個案接受安置及接受社會局相關服務；場地管理單位並已張貼雜物清除公告，後續將請清潔隊依據公告要求及廢棄物清理法規定清理現場雜物。

新北市體育局則指出，已要求運動中心管理單位立即恢復環境整潔，不得有巡邏死角，運動園區管理單位目前已正式張貼「雜物清除公告」，後續若街友未自行移除私人物品，清潔隊將依《廢棄物清理法》視同垃圾執行清除。

