新莊運動中心男子「大吼大叫亂竄」！ 民眾嚇壞緊急報警送醫

新北市新莊國民運動中心於15號晚上七點多發生一起擾亂事件，一名52歲郭姓男子在3樓跑道情緒失控，大吼大叫並罵髒話，在跑道範圍亂竄，引發其他運動民眾恐慌。警方到場後，該男子不願配合勸離，最終警方使用強制力將其帶離現場送醫。同時，台北市松山運動中心也發生一名男子運動後突然倒地不起的緊急情況，幸好經過現場民眾及時施救，該男子恢復意識。

男子在新莊國民運動中心大吼大叫，勸離無效遭強制送醫。 (圖／TVBS)

在新莊國民運動中心的事件中，當52歲郭姓男子在3樓跑道情緒失控，不僅大聲吼叫還不時罵髒話，並在跑道範圍內亂竄時，其他正在運動的民眾感到恐慌。警方到場後，該男子持續叫囂且不願離開。警察嘗試勸導他離開，但他拒絕配合，警方只能採取強制措施。多名警察合力將他從樓上往一樓方向移動，要求他配合上車。衛生局人員到場評估後，確認該男子符合強制送醫要件，最後由消防隊將他送往醫院。

與此同時，台北市松山運動中心也發生了一起緊急事件。一名穿著灰色上衣的男子剛運動完，突然倒在2樓廁所外面，當時他沒有呼吸心跳。附近民眾立即報案，並在救護人員的指導下進行心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟去顫器（AED）電擊搶救。令人欣慰的是，在救護車抵達前，這名男子就恢復了意識，並試圖起身尋找自己的妻子。這次成功的救援行動歸功於消防人員和熱心民眾的合作。

