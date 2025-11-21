「新莊郭雪芙」超正女警拍防詐片 甜美笑容網全暈了

新北市新莊分局近期製作防詐騙宣導影片，找來網紅紅又祥合作，但意外引起關注的卻是參與拍攝的女警，因外型神似女星郭雪芙而被暱稱為「新莊郭雪芙」，甜美笑容引起眾多網友熱議。

根據臉書粉專「新莊警好讚」分享，新莊分局此次與知名網紅紅又祥合作拍攝犯罪預防宣導短片，希望透過貼近生活、幽默自然的方式，將防詐重點融入笑點中。粉專透露，拍攝現場笑聲不斷，但防詐觀念他們絲毫不鬆懈，強調「笑著學，也能防！」

粉專同時貼出多張拍攝花絮照片，並特別標註「新莊郭雪芙」。照片中可見這位女警擁有一雙明亮大眼，笑容十分甜美。另一個警察相關粉專「板橋警聲雲」也在貼文下方附和表示：「真的是郭雪芙！」肯定她與藝人的相似度。

在紅又祥的YouTube頻道「掌聲祥起」上，他發布了一支標題為「當場被抓？祥哥被上銬？」的影片。內容描述他一邊講電話一邊操作ATM準備領取1萬元時，一旁的員警察覺情況不對勁而上前阻止。「新莊郭雪芙」隨即出面提醒：「1萬元可以用ATM領取沒有錯，但是一定要自己操作，不可以聽電話指示，電話裡頭，那就是詐騙集團，在指示你轉出錢。」

影片最後，「新莊郭雪芙」再次強調：「記得ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮，領不到錢事小，被掃光了才是真的慘。」這支宣導片主要提醒民眾，雖然普發1萬元可透過ATM領取，但絕不能聽信電話指示操作，以免落入詐騙陷阱。

然而，該支影片發布後，網友的焦點似乎完全被女警的外表吸引。留言區充斥著對女警外表的讚美，如「重點我只看到這女警好正」、「女警正翻」、「右邊女警也太可愛了吧」、「警察還蠻可愛的」等。有網友甚至打趣說：「我不是在看防詐了，全部注意力都在看女警」。

