新莊酒男醉鬧街頭 消防救護險遭襲 警帶回保護管束

員警遂依對其實施保護管束，並帶返派出所休憩觀察。新莊警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新莊警分局於今（300 日凌晨1時許接獲報案，指稱新莊區四維路一帶有民眾酒醉情緒激動、影響公共安寧情事，警方立即派遣福營派出所員警趕赴現場處理。經了解，黃姓男子（32歲）搭乘計程車返家後，因酒醉於路旁情緒失控，消防救護人員到場關懷其身體狀況時，黃男突因情緒激動揮舞手腳，試圖攻擊救護人員，現場秩序一度混亂。

新莊警分局指出，警方見狀立即上前制止，惟黃男仍持續抗拒並推擠員警及救護人員，其行為已足認有危害自身及他人生命、身體安全之虞，員警遂依《警察職權行使法》規定，對其實施保護管束，並帶返福營派出所駐地休憩觀察，俟其酒退清醒、情緒穩定後通知其返家休息，管束程序依法結束。

新莊警分局呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因酒後失控影響公共安寧或危及他人安全。警方對於酒後滋事或危害公共安全之行為，均將依法即時處置；本案後續將依事證釐清相關違序情節，並依《社會秩序維護法》規定移請裁處，以維護社會秩序及保障市民生命財產安全。