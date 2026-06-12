新莊醉女騎車蛇行「分局旁自撞護欄」骨折 警出門直接抓酒駕

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新莊女爛醉上路自撞。翻攝畫面

新北市33歲鄧姓女子今（12日）凌晨2點聚餐後飲酒上路，騎共享機車沿新莊中正路往桃園方向行駛，因意識模糊不斷蛇行，行經新莊分局旁時整台車失控往右偏移，隨後猛烈撞擊地下室樓梯護欄，連人帶車噴飛倒地，右手、腳都摔斷，所幸未波及其他無辜路人。

警方與救護人員接獲報案後迅速趕抵現場，發現鄧女身體多處受傷，隨即將她送醫急救。經醫院初步檢查，鄧女的右手、右腳皆有骨折傷勢，四肢也佈滿大面積擦挫傷。

然而，警方在處理過程聞到鄧女身上散發濃濃酒氣，經抽血實施酒測後，酒精測定值竟然高達0.79MG/L，幾乎可說爛醉上路。全案由新莊分局交通分隊實施現場調查、採證照相及測繪紀錄，全案將依涉嫌《刑法》公共危險罪移送新北地檢署。

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鄧女醉翻天還想騎車回家，結果撞進騎樓全身骨折。

新莊警分局交通分隊小隊長范良騏特別呼籲，「開車不喝酒，喝酒不開車」，酒後駕車不僅严重危害自身安全，更對他人的生命財產構成重大威脅。警方強調，未來將持續加強轄區內的酒駕執法與取締，請民眾切勿抱持僥倖心態。如有飲酒需求，應善用大眾運輸工具、叫代駕服務或由親友接送，共同維護道路交通安全。



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