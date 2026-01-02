新莊醉漢大鬧超商！推翻酒類貨架咆哮 店家損失6萬

超商販售酒類商品的貨架被推倒。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名郭姓男子，昨天（1日）喝醉酒後，竟跑到建國一路一間超商內，將一組販賣瓶裝酒類商品的貨櫃直接扯倒，後續更持續在店內咆哮，轄區新莊警方獲報後，迅速趕赴現場將他逮捕，店家粗估損失約6萬元，全案詢後也將依毀損罪嫌偵辦。

據了解，55歲郭姓男子昨天（1日）傍晚5時許，喝得酩酊大醉，跑進新莊建國一路的超商內，在店內咆哮後，將店內一組販賣瓶裝酒類商品之貨架扯倒，造成多項商品摔落毀損，隨後繼續在店內大鬧、咆哮。

廣告 廣告

轄區新莊分局警方獲報，迅速派員趕赴現場，將郭男依現行犯逮捕，後續見他情緒依舊難以控制，經呼氣式酒精測試，酒精濃度為0.60mg/L，依規定施以必要管束措施，避免再生危害。

超商店長後續估算，店損部分高達新台幣6萬元，事後到派出所提出毀損告訴，警方依規定受理後，也將郭嫌依毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新莊分局也呼籲，對於酒後滋事、毀損公私財物及脫序行為，警方採取零容忍態度，必定迅速到場、依法究辦，絕不寬貸；呼籲民眾飲酒務必自制，遇有糾紛請保持冷靜並立即撥打110報案，由警方到場協助處理，以維護公共安全與社會秩序。

超商販售酒類商品的貨架被推倒。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

違規過馬路遭撞亡 三重死亡車禍死者身分曝光

衝莊家班麻油雞10分店加料倒不明粉末！ 3嫌遭收押

東森陪你跨年／新北跨河煙火 淡水警完成疏導人潮

