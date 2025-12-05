新莊醉漢滿身酒氣！大馬路揮西瓜刀咆哮 民眾驚慌閃避

警方喝令吳男將西瓜刀放下。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊昨天（4日）深夜傳出一名男子在大馬路上持刀揮舞、逗留，轄區新莊警方獲報不敢大意，動員大批警力到場，發現這名吳姓男子滿身酒氣不斷咆哮，隨即喝斥他並命令他丟下刀械，最終順利控制他行動，將他帶回派出所進行保護管束，結束這場鬧劇，後續吳男酒醒後，宣稱自己案發前剛去買刀，因此也尚未拆封，自稱是要買來防身，後續被依違反《社會秩序維護法》移請裁處。

據了解，51歲吳姓男子昨天（4日）深夜10時許，喝醉酒購買了一把西瓜刀後，走在新莊龍安路上不斷揮舞、大聲咆哮，嚇得附近民眾紛紛閃避，轄區新莊警方獲報，不敢大意緊急動員8名快打警力趕赴現場。

監視器錄下吳男持刀在大馬路上揮舞、咆哮。（圖／翻攝畫面）

警方到場時發現吳男滿身酒氣，手持一把未拆包裝的西瓜刀，為避免危害他人安全及保全吳男生命安全，厲言喝令他將刀械放下，後續見吳男乖乖放下刀械，立即衝上前將他壓制在地，後續將他帶回派出所進行保護管束。

吳男酒醒後宣稱，西瓜刀是案發前剛買所以未拆封，買來是要做為防身用，警方詢後依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」將吳男移請裁處。

警方將吳嫌壓制在地。（圖／翻攝畫面）

