新莊醉漢穿梭車陣胡言亂語！怕危及補習班學童 遭上銬保護管束

警方到場詢問謝男釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名謝姓男子，昨天（5日）晚間喝得酩酊大醉，跑到大馬路上閒晃，穿梭在車陣中更不斷胡言亂語，轄區警方獲報到場時，謝男還不斷質問警方「你是誰？」轄區新莊警方考量，附近有補習班且接近下課放學時間，深怕謝男影響到補習班下課學童，又深怕他出意外，因此對他施以保護管束，並帶回派出所，約莫過了1小時，謝男酒醒後，便卸下戒具，讓他自行離去。

據了解，新莊警方昨天（5日）晚間7時許接獲報案，一名男子喝醉酒在四維路附近一間補習班閒晃，更不時走到馬路中央，穿梭在車陣中，胡言亂語行為十分脫序。

監視器錄下謝男在大馬路上閒晃。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場時，查驗身分發現維49歲謝姓男子，詢問他事發經過時，謝男喝得酩酊大醉認不出警方，還不斷質問「你是誰？」後續警方見多次勸阻無效，深怕他有自傷或傷及他人的危險情事，加上附近補習班學童即將下課，因此將他上銬施以保護管束並帶回派出所，直到晚間9時許，見他酒醒後，這才拆下手銬讓他自行離去。

新莊警方也呼籲，民眾飲酒應適量並自制，切勿藉酒滋事或侵害他人權益；警方也將持續強化治安維護作為，確保民眾生活安全無虞。

警員在現場討論後，決定將謝男施以保護管束。（圖／翻攝畫面）

