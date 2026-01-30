新莊醉漢路倒街頭！醫護好心關切竟險遭毆 警壓制管束

警方與醫護人員聯手壓制黃男。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊街頭今天（30日）凌晨出現一名醉漢，酒醉路倒在路邊，救護車到場察看時，男子就突然起身作勢揮拳攻擊救護人員，所幸警方及時抵達，聯手將醉漢壓制在地，進一步查驗身分為黃姓男子，後續依警職法將他帶回管束，全案也將依違反社會秩序維護法移請裁處。

據了解，32歲黃姓男子今天（30日）凌晨1時許，喝醉酒後搭乘計程車返回新莊四維路，下車後搖搖晃晃，倒臥在路邊，民眾見狀連忙撥打119通報救護車到場救援。

未料，救護人員抵達現場後，黃男竟作勢攻擊消防人員，所幸轄區新莊警方及時趕到現場，聯手將黃男壓制在地，後續依《警察職權行使法》規定，對他實施管束，待他酒醒後讓他返家休息，全案也將依違反社會秩序維護法移請裁處。

新莊分局呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因酒後失控影響公共安寧或危及他人安全；警方對於酒後滋事或危害公共安全的行為，均將依法即時處置。

