新莊醉男拿西瓜刀街頭揮舞叫罵 8警強力壓制送辦

【記者江孟謙／新北報導】吳姓男子（51歲）昨天（4日）晚間10時許酒後拿西瓜刀在新莊區龍安路上咆哮，嚇壞其他路人，警方獲報後出動快打部隊到場，當場喝斥並命令吳男拋棄西瓜刀，隨後立即控制吳男避免其脫序，並帶返所管束。

新莊警方昨晚獲報，龍安路上有男子手持疑似刀械物品，在龍安路一帶道路中央揮舞及逗留，口中喃喃自語。新莊分局接獲報案後，因考量男子持有器械，光華派出所出動線上快打警力共計8名迅速趕抵現場。

員警抵達時，發現吳男 手持一把未拆包裝的西瓜刀，步行於馬路上，全身散發濃烈酒味，且不斷大聲咆哮，警方當場喝令吳男棄刀，並壓制帶回管束；吳男供稱，因酒後買刀來防身。

警方說，本次事件並未有民眾遭受波及，全案依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」對吳男進行調查。

吳男手持西瓜刀在路上咆哮。翻攝畫面

新莊分局呼籲，民眾應理性飲酒，切勿因酒後失控行為影響自身安全，或造成周遭民眾驚慌。警方提醒，若發現可疑人物持械、情緒異常或有其他危險情況，務必立即撥打110報案，警方將在第一時間派員處置，共同維護新莊地區的安全與安寧。

警方喝令吳男棄刀。翻攝畫面

