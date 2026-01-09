新莊醉男深夜鬧超商 要店員報警遭拒怒罵叫囂

新北市 / 綜合報導

新北市新莊，一名男子深夜跟人吵架，直接衝進超商，要求超商店員報警，店員拒絕男子更激動了，拿手機一直拍店員，因為男子明顯喝醉了又一直騷擾，店員趕快報警。

警方騎著機車趕到超商，因為這裡傳出糾紛，店員報警求助，員警走進超商，只見一名男子站在櫃台前，疑有酒醉的情形。

警方說：「要不要叫一台計程車先回去。」警方要幫忙叫計程車，無奈男子不願報上身分證號碼，雙方一度僵持不下，事發就在新北市新莊區，中榮路一家超商，店員還原事發經過，原來是這男子在超商外，跟別人起爭執。

當事店員說：「有客人從外面吵架吵進來，然後他叫我幫他報警，我說你自己也可以報警，然後他就一直拿手機在那邊錄，後來他就跟那個客人吵一吵，他們就走出去。」

原本以為事情落幕，沒想到男子又返回店內，疑似不滿店員沒有幫忙報案，大聲嚷嚷雙方發生口角。當事店員說：「他們追出去之後他又回來，然後拿手機開始錄我，說為什麼不幫他報警，然後在那邊擋我路不讓我工作。」

警方說：「我是公務需要啊，一定要錄音啊，對不對。」警方到場勸阻，對男子說明可以循正當申訴，以及報案管道處理，所幸雙方冷靜之後，表示互相不追究，不過深夜遇上酒醉人士糾紛，公親變事主，也讓店員相當無奈。

