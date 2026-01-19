新莊阿伯疑因為「這原因」 竟在中港大排縱火幸無延燒

社會中心／黃恩琳、劉毓琦 新北報導

竟然有人因為心情差，跑去大排放火！事發在新北市新莊地區，週日（18日）晚間10點多，一名74歲男子和家人吵架，他氣憤的帶著汽油，跑到中港大排縱火，焚燒雜物，當場冒出熊熊大火，結果把自己也燒傷了，當時附近人來人往，很多人都嚇一跳趕緊報案，還好沒有造成任何人員傷亡。

橋下大火熊熊燃燒，非常猛烈，黑煙不斷往上竄，民眾嚇得趕緊報案。

下面柱子陷入大火，一堆民眾在橋上、在對面圍觀，消防車緊急到場。

新莊阿伯和家人大吵去中港大排縱火（圖／民眾 王賢賢）









消防人員從橋上拉水線，朝火勢噴過去，短短時間撲滅。事後一查，發現竟然是一名74歲男子蓄意縱火。

原來18號晚間，放火的74歲謝姓男子，和家人大吵一架，心情差，深夜10點多跑到中港大排，在雜物堆淋上汽油，拿打火機點火，燃燒面積約4平方公尺，還好最後沒人受傷，縱火男輕微燒燙傷送醫，全案朝縱火罪嫌偵辦。





新莊阿伯和家人大吵去中港大排縱火（圖／民視新聞）









民眾鬆了一口氣，中港大排光雕展就快要開始，如果這場火燒到光雕藝術品或其他民眾，那可不得了。





















