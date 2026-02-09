新莊雞肉便當推薦 每日溫體雞現做 吃得出食材本味

新莊溫體雞推薦，每日新鮮現宰直送，吃得到雞肉本味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

從檳榔業轉行 他用一碗新莊土雞肉 走進健康餐飲市場

在便當選擇琳瑯滿目的城市裡，如何找到一餐新鮮、無負擔、吃得安心的雞肉飯，成了不少上班族與家庭的日常難題。位於新莊化成路的永旺土雞飯，是近年新莊雞肉飯專賣市場中逐漸受到關注的新品牌。品牌創立於 2025 年 6 月，創辦人原本從事檳榔批發，轉行投入餐飲領域，背後是一段與健康理念有關的轉變歷程。



他觀察到現代消費者對飲食健康愈加重視，便決定從飲食這個日常入口出發，以新鮮食材與簡單料理為原則，創立屬於自己的品牌。他表示：「我想做的是不讓人有負擔的便當，而不是讓人吃了擔心的食物。」這樣的理念，也讓永旺土雞飯在推出後，獲得不少在地居民與上班族的關注與回訪。



在創業前，創辦人特別投入時間學習餐飲技術，從雞肉處理、料理火候到備料流程一一實作，力求打好基本功。他將品牌命名為「永旺」，不僅寓意穩健發展與長久經營，也象徵著從傳統產業跨入全新領域的轉身與再出發。

新莊雞肉餐盒推薦，健身餐與日常低醣飲食的實用選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新莊便當外帶選擇多 《永旺土雞飯》主打溫體雞的原味誠意

在新莊便當外帶市場競爭激烈的情況下，永旺土雞飯以每日現配送的溫體雞為主打，從雞胸、雞腿到煙燻、蔥油等變化風味，皆採用當日處理的新鮮雞肉，搭配雞油飯與簡單配菜，打造出一套高CP值的新莊平價便當。品牌強調「不過度烹調、不用複雜醬料」，讓雞肉原味成為主角，也因此吸引不少注重飲食健康的消費者回流。



為鼓勵實際體驗，永旺土雞飯在每天下午兩點至六點時段推出內用限定優惠：只要點一盤雞肉，即贈一碗雞油飯，強調「新鮮看得見、誠意吃得到」。不少在地用戶於社群分享親身體驗，紛紛表示「份量實在、肉質鮮嫩」，讓這家店成為新莊化成路美食新選項之一。

根據現場菜單顯示，主餐便當分為三種：土雞便當、蔥雞便當、土雞腿便當，價格分別為 120 至 140 元不等。若僅需單點，雞油飯與下水湯皆為 25 元，另有雞翅、雞肉、土雞腿等主菜可單獨加點，價格落在 80 至 100 元之間。荷包蛋、筍絲、青菜等小菜也能自由搭配，方便彈性組合，滿足不同需求的外帶與內用顧客。



對上班族與小家庭而言，這樣價格合理、出餐快速的便當選項，不僅適合日常用餐，也逐漸成為新莊外送晚餐與企業團訂便當的熱門選擇之一。

新莊雞腿便當推薦，堅持選用新鮮溫體雞，不添加過多調味呈現雞肉本味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

結合外送與內用服務 提供新莊外送晚餐與企業會議便當訂購

因應多元用餐型態，永旺土雞飯除了提供內用與外帶服務外，也已正式上架 Uber Eats，成為不少民眾選擇新莊外送晚餐時的口袋名單。對於無法外出或偏好在家用餐的消費者而言，主打每日現做、無過度調味的溫體雞便當，提供了兼具便利與安心的餐食選項。



在付款方式方面，目前仍以現金為主。不過，店家已表示未來將考慮導入電子支付與行動結帳工具，提升點餐與取餐的流暢度。這項規劃也回應了不少顧客在社群平台上的反饋與期待，顯示品牌對消費體驗持續優化的態度。

此外，永旺土雞飯也接獲不少中小企業洽詢新莊企業團訂便當的合作機會。對此，店家正在建立更穩定的備餐與配送流程，期望在維持品質的前提下，提供企業用餐時段所需的準時與彈性。無論是個人外送、家庭晚餐，或公司集體訂餐，這間位於新莊化成路的雞肉飯專賣店，正一步步拓展其便當市場的多元面向。

新莊甘蔗雞推薦，聚餐、外帶皆宜的高人氣雞肉料理（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

聚焦新莊平價便當市場 展望擴店與海外出口機會

秉持「簡單但不將就」的理念，永旺土雞飯選擇從在地出發，深耕新莊平價便當市場，透過每日供應的溫體雞與紮實的製作流程，逐步建立屬於自己的品牌識別。創辦人表示，品牌初期雖然從零開始，但正因如此，更希望將自身經驗轉化為實用資源，回饋給有志投入餐飲產業的新創者。目前，永旺土雞飯已啟動內部創業輔導計畫，協助他人縮短摸索時間，少走彎路。



面對未來發展，品牌不僅持續耕耘新莊在地消費族群，也同步評估將產品推向國際市場的可行性。創辦人透露，團隊預計在明年擴展至 20 間分店，將以新莊土雞肉為核心特色，推廣至更多城市，甚至跨足海外，讓更多人能在日常生活中，吃到一份價格實在、料理簡單、品質不妥協的雞肉飯。



《永旺土雞飯》常見問題整理：供應方式、訂餐流程與品牌發展一次了解



Q1：永旺土雞飯的雞肉來源是什麼？和一般便當店有何不同？

A：店內主打「每日新鮮配送、當日處理」的雞肉，並以少醬、原味系做法呈現口感與香氣，讓雞肉本身成為主角。相較部分便當店會使用冷凍或提前備料的方式，永旺的作法更強調當日處理與簡單調味。



Q2：可以怎麼買？有內用、外帶和外送嗎？

A：提供三種方式：

1. 現場內用：適合想現吃、快速解決一餐的顧客。

2. 外帶取餐：建議尖峰時段可先來電/私訊預訂，加快取餐動線。

3. 外送平台：已上架 Uber Eats，可依平台顯示選擇品項與下單時段；因平台服務費與品項組合不同，外送價格可能與現場價有差異，以平台標示為準。



Q3：公司或團體可以預訂嗎？企業團訂怎麼安排比較順？

A：有提供企業/團體訂餐洽詢。為了讓備餐更穩定、到貨更準時，建議：

．先確認份數、送達時間與地點（例如午餐/晚餐、是否需要分批到）。

．提前 1～2 天預約較容易安排備料與出餐。

．外送門檻會依份數、距離與時段調整，建議直接來電或私訊確認



Q4：付款方式有哪些？支援電子支付嗎？

A：現場目前以現金為主；店家表示正評估導入電子支付（如 LINE Pay、街口等），後續以官方公告為準。若透過外送平台下單，付款方式依平台規則可使用線上支付。



永旺土雞飯

連絡電話：0989-370-093

服務時間：10:00–20:00（實際營業與公休日以官方公告與現場為準；如遇外送平台時段不同，請以平台顯示為準）

地址：新北市新莊區化成路712號

官方FB：https://rink.cc/ut6a0

Google 地圖：https://rink.cc/hm4if

（最新資訊請以商家公告為準）