新莊領航路停車場12/1啟用 蔣根煌：設置孕幼、身障專位更貼心

新北市新莊區交通熱點的領航路臨時平面停車場，即將於12月1日正式啟用，總計提供354個車位，將大幅紓解周邊長期的停車壓力。新北市議員蔣根煌向市民報告這項重要交通好消息。停車場提供了130格小型車位、2格重型機車位、222格機車位，並特別規劃有身障專用與孕幼親善車位，讓更多市民得以方便出門、安心停車。

蔣根煌高度肯定市府交通局的用心，認為這座停車場的規劃是真正落實以人為本的交通政策。他指出，停車格的規劃比例不僅兼顧了在地大量的停車需求，更特別注意到長輩、身障朋友與育兒家庭的權益，透過專用車位的設置，確實提供了更友善、更貼心的停車環境。

蔣根煌也說明，關於停車收費方式，未滿30分鐘免費；汽車、大型重機為每小時30元（超過30分以1小時計）；機車則採計次制，每次20元（離場再停或隔日另計）。市府另有提供汽、機車月票，供市民參考選購。

蔣根煌強調，新莊是大家共同的家園，而交通便利度就是生活品質的象徵。未來，他一定會持續努力，全方位爭取更好的交通環境，讓市民好友出門更輕鬆、回家更順心。

