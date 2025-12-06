新莊駕駛疑身體不適 自撞波及3人3汽機車
新北市同一天內發生兩起疑因身體不適導致的自撞車禍事件，造成多人受傷及一人死亡。在新莊幸福路，一名51歲周姓駕駛突然車輛暴衝，波及3輛汽機車，造成3人送醫，駕駛本人當場昏迷但已恢復生命跡象；而在三芝，一名37歲黃姓拖板車駕駛自撞安全島後衝入對向車道，送醫後宣告不治，其父親表示死者有心血管疾病，可能是開車途中身體不適所致。
新莊車禍發生在6日下午1點多，51歲周姓駕駛從巷子開出後，車輛突然往前衝撞，撞上一對正停在黃網線後方準備轉彎的雙載女騎士。這對騎士被夾在兩車之間，肇事車輛仍持續前行，甚至將停在路邊的機車撞上騎樓。一名目擊民眾表示，肇事車速度非常快，撞到安全島後還想衝上店面。另一名目擊者則提到，當時聽到有客人在大叫一聲。
此起車禍共波及1輛汽車、2輛機車以及2輛自行車。雙載騎士兩人都身體多處擦挫傷，一輛停在路邊的機車也被撞飛。遭波及的機車騎士無奈地表示，他的機車才買了兩年多就變成這副模樣，車子外觀已經嚴重受損不能騎。
同一天在淡水也發生一起致命的自撞事故。一輛拖板車突然撞上安全島，甚至衝向對向車道，現場揚起陣陣煙塵。救護車抵達後，37歲的黃姓駕駛因傷勢嚴重，送醫後宣告不治。一名經過變音處理的目擊者描述，當時聽到很大的轟隆聲，出來查看時發現現場煙霧瀰漫。
死者父親表示，他的兒子有心血管疾病，不排除是在開車途中因身體不適而導致自撞事故。警方目前仍在調查死因是否與身體因素有關聯。這兩起事件都提醒大家，駕駛時若感到身體不適，應立即靠邊停車休息，以免發生危險。
