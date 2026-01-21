新莊騎士自摔 黃網線違停挨罰
記者黃秋儒／新北報導
新莊警分局勤務中心19日接通報，當日15時許於新莊區中正路395號前發生交通事故。經警方到場了解，蔡男（73歲）騎乘普通重型機車沿中正路往三重方向行駛，途中因前方普重機車煞車，致其重心不穩自摔倒地，倒地後機車持續滑行，撞擊顏男（63歲）所駕駛之租賃自小客車左側車身下緣。
顏男因碰撞力道輕微，當下未察覺車輛遭碰撞而離去；經警方調閱周邊監視器畫面後，確認其車輛確有遭輕微碰撞情形，隨即通知顏男到案說明，顏男表示當時並不知情發生碰撞。
新莊警分局表示，本案造成蔡男及蔡女（67歲，機車乘客）腿部多處擦挫傷，經救護車送往醫院就醫，顏男未受傷。蔡男經酒精檢測，酒精濃度為0。另查顏男於事故發生時臨時停車於黃色網狀線上，已依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款規定舉發。全案已由新莊警分局交通分隊完成現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄，後續將依法處理。
新莊警分局呼籲，民眾切勿因一時方便而違規停車，避免影響交通秩序並危及其他用路人安全。正確了解並遵守停車與交通規定，是預防交通事故的重要關鍵；每一次違規停車，都可能成為事故發生的潛在因素，請用路人提高警覺，共同維護道路安全。
其他人也在看
2026桃園鐵玫瑰藝術節首度移至上半年登場 早鳥75折搶先預購
「2026桃園鐵玫瑰藝術節」邁入第15個年頭，今年首度將演出時間調整至上半年4月11日至5月24日，以「摺時間」為主題，集結來自蘇格蘭、日本、馬來西亞、印度、印尼、台灣原住民與新住民等劇團表演者，今（20）起至2月28日推出早鳥75折優惠，3月 1日起推出4人同行、套票8折、青少好漾3折、青年席位3自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台灣出國頻率增、天數減 業者估日本團費上半年降5％
台灣出國旅遊市場興盛，旅行業者分析，國人出國頻率增加，不過旅程天數變短，推估2025年約1880萬出境人次。最受國人歡迎的旅遊目的地日本，受匯率、房價、旅行社間競爭影響，上半年團體旅遊費用有望下降，預估降約5％。觀光署最新統計，2025年1至11月出國1738萬人次。晴天旅遊集團董事長陳依福推估去年自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
【教育新訊】幼兒園學習區這樣設計才有感！新北發表《學習區123》系列專書
幼兒園學習區不只是擺放教具的角落，更是引導孩子探索、思考與表達的重要學習場域。為深化學齡前教育品質、強化教保服務人員專業支持，新北市教育局今（15）日發表全國首套專為幼兒園學習區設計的《學習區123》系列專書。從空間規劃、教具配置到教學引導，提供一套「做得到、用得上」的實務指引，協助打造以幼兒發展需求為核心的學習環境。鏡新聞 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
【水象星座運勢】1/21 巨蟹座排除愛情障礙、天蠍座風光明媚、雙魚座輕鬆賺錢
巨蟹幸運色：棕色 天蠍幸運色：橙色 雙魚幸運色：淡藍色太報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
李運慶兄謝洪詩孝順被罵爆 律師呂秋遠曝關鍵點
八點檔演員李運慶與從黑澀會美眉出道的洪詩結婚2年育有2女，一年前李運慶的哥哥李運泰發文感謝弟媳幫忙照顧失智父親，近日這篇文章不知為何被挖出來，並引發熱烈討論。李運泰感謝洪詩在交往初期、尚未嫁給李運慶時就搬進家中照顧失智父親，感恩不已，洪詩事後也發文表示自己愛屋及烏，並不覺得自己很偉大。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
遭國土署嗆「大便自己收」 中市府反擊：土方配套不完備
土方之亂燒不停，台中狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，前天卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。中市都市發展局...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
官股開始主導國票金 何志強傳出任國票證董事長
國票金控改選戰火不僅延燒至股東結盟，也迅速反映在人事布局上。熟知內情人士向《鏡報》透露，官股陣營近期已開始主導局勢、出手穩盤。上週五已先行讓國票證券副董事長陳冠如恢復公文核決權，並傳出下週三、1月28日國票金控董事會將進行關鍵人事調整，為不久後的董監事改選提前鋪路。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
大甲虎媽、貓爸虐死女兒遭起訴 警嘆：夫軟弱、妻冷血死不認錯
台中市大甲區去年發生21歲陳女遭50歲母親詹淑珠拘禁致死事件，小鎮發生駭人聽聞命案，引起地方譁然，今日詹女與陳父皆被起訴，詹女延押。大甲警方今日吐露對這對夫妻印象，陳夫非常軟弱，詹女從頭到尾認為是在管教女兒，死不認錯，非常可惡。大甲警方指出，去年此案發生時，陳父有到警局製作筆錄，對他的印象就是一名軟自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
快訊／連2週升溫！流感就診破10萬人「暴增11.9%」最快本週進流行期
流感最快本週進行流行期。衛福部疾病管制署今（20）日表示，類流感門急診就診人次上週較前一週上升11.9%，急診佔比達由前一週9.7%上升至10.3%，已接近流行期，各年齡層、各區都上升；副署長林明誠預估流感最快本週進入流行期，本季流感疫苗剩15.5萬劑，呼籲年長及有潛在疾病者儘速接種。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
19日機密會議說明1.2兆特別條例 綠委呼籲在野支持
國防部編列1.25兆元上限的軍購特別預算，19日將向立法院國防委員會進行機密報告尋求預算解套、付委審查；民進黨立委陳冠廷強調，這次國防部的說明有助於朝野立委更深入了解特別條例內容，是正向的發展，並呼籲在野黨同仁共同支持這項攸關國防安全的重要提案。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台灣大「線上祈福點燈」首度納入泰國四面佛
(記者謝政儒綜合報導)農曆年倒數計時，想求平安不用再頂著寒風排隊。即日起至 2 月 9 日止，透過台灣大哥大「線上祈福點燈平台」，動動手指就能預約一整年好運，一鍵搞定來自大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮，與首度...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高市青年選將爆：「這柯，亂高雄」
[NOWnews今日新聞]「藍白在台北惡搞，高雄青年不忍了！」藍白罷審中央總預算，至今（19）已144天，共7次退回，高雄市議會綠營民代及市議員參選人共同召開記者會，首度揭露高雄因「藍白罷審」的「高雄...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
被拱參選新北市議員！賓賓哥「鬆口意願」曝年終狂送200萬
被拱參選新北市議員！賓賓哥「鬆口意願」曝年終狂送200萬EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
台北信義、文山區大地主遺產無人繼承 1.4億元土地歸國有
國產署今日發布近5年清理代管遺產剩餘移產生收歸國有情形。其中最大案是，被繼承人擁有信義、文山區土地與房地產，在民國66年死亡，經過國產署被指定管理處理，直到110年才結案，價值約1.4億元土地確定無人繼承，收歸國有。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
嘉義市民族國小西側二期公辦都更招商說明會
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市政府積極推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，為向各界說明招商條件及開發願景，分別於嘉義市鈺通大飯店及臺北市寒舍艾美酒店舉辦招商說明會，(19)日於嘉義市鈺通大飯...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
停車改革數位治理 盧秀燕市長要求政府機關帶頭釋出車位
台中為全台第二大城市，停車需求龐大。市長盧秀燕今（20）日主持市政會議要求政府機關帶頭釋出車位，盧市長說，用數位工具提升效率，讓停車更好找、更公平、更好用。未來，台中會持續以市民需求為核心，引導科技創中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
吃素比較容易瘦？美女營養師揭7地雷 吃錯熱量直接超標
營養師高敏敏今（20）日在臉書粉絲專頁發文呼籲，吃素並不等於健康減肥，吃錯反而會攝取過多熱量與添加物；她強調，想靠植物性飲食維持身材，必須避開加工素料與精緻澱粉，並掌握原型食物的搭配原則，才能真正瘦得健康且持久。高敏敏進一步說明，素食者最常掉入的陷阱就是攝...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發表留言
中國財政部連發貸款貼息政策 擴內需促投資
（中央社記者張淑伶上海20日電）中國財政部聯合多部門今天發布5個政策文件，針對個人消費貸款、設備更新貸款、中小微企業貸款等提供利息補貼，目的是降低個人消費信貸成本和企業融資成本，促進消費和投資。中央社 ・ 20 小時前 ・ 2
8年不間斷 關帝聖堂愛心功德會助學 200生受惠
記者盧萍珊∕官田報導 台南關帝聖堂愛心功德會關懷偏鄉弱勢學童，今年選定十六所學校辦理…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭秉治豁出去了！重現吳建豪「奪命三搖」崩潰求饒：慎選嘉賓
蕭秉治「活著 Alive」巡迴演唱會週末在上海、南京開唱，分別邀請鼓鼓（呂思緯）、丁噹擔任嘉賓。兩人親自為為歌迷謀福利，平常鮮少跳舞的蕭秉治，在他們的力拱下，扭動腰臀吳建豪新曲〈傑作〉的「奪命三搖」，忍不住求饒直呼：「下次我要慎選嘉賓！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言