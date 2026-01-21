新莊騎士自摔 黃網線違停挨罰

新莊警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新莊警分局勤務中心19日接通報，當日15時許於新莊區中正路395號前發生交通事故。經警方到場了解，蔡男（73歲）騎乘普通重型機車沿中正路往三重方向行駛，途中因前方普重機車煞車，致其重心不穩自摔倒地，倒地後機車持續滑行，撞擊顏男（63歲）所駕駛之租賃自小客車左側車身下緣。

顏男因碰撞力道輕微，當下未察覺車輛遭碰撞而離去；經警方調閱周邊監視器畫面後，確認其車輛確有遭輕微碰撞情形，隨即通知顏男到案說明，顏男表示當時並不知情發生碰撞。

新莊警分局表示，本案造成蔡男及蔡女（67歲，機車乘客）腿部多處擦挫傷，經救護車送往醫院就醫，顏男未受傷。蔡男經酒精檢測，酒精濃度為0。另查顏男於事故發生時臨時停車於黃色網狀線上，已依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款規定舉發。全案已由新莊警分局交通分隊完成現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄，後續將依法處理。

新莊警分局呼籲，民眾切勿因一時方便而違規停車，避免影響交通秩序並危及其他用路人安全。正確了解並遵守停車與交通規定，是預防交通事故的重要關鍵；每一次違規停車，都可能成為事故發生的潛在因素，請用路人提高警覺，共同維護道路安全。