新莊騎士追撞左轉轎車 騎士多處受傷送醫

三日下午新北大道發生交通事故，機車騎士撞上左轉轎車。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

一名康姓男子(36歲) 03日17時許駕駛小客車沿新北大道直行往三重方向，行至新莊區新北大道與中環路口時，左轉往新五路行駛，適洪男(30歲)騎乘普重機車在後方同向往三重方向直行，而發生交通事故。新莊警分局務中心通報後，昌平派出所立即派員前往處置。

新莊警分局指出，現場康男未受傷，洪男多處擦挫傷，由救護車送往台北醫院就醫。雙方酒測值為0，全案已由新莊分局交通分隊到場完成現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄。康男交通違規部分依據道路交通管理處罰條例第48條第2款舉發。

新莊警方呼籲，駕駛人行經交叉路口路段，應多注意標誌標線號誌等相關管制措施，以維護用路人安全，切莫因一時僥倖心態而違反標（號）誌（線），行車搶快易造成意外事故，損人不利己。