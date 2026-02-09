新莊驚悚車禍！公車右轉擦撞機車 騎士倒地「離輪胎僅一線」逃劫

記者林盈君／新北報導

9日上午10時許，新莊區中正路與中華路口，發生一起交通車禍事故，59歲溫姓男子駕駛公車，沿中正路往桃園方向直行，於右轉中華路時，不慎擦撞騎乘機車的66歲郭男，騎士郭男當場連人帶車倒地，還險些被公車輪胎輾過，所幸驚險逃過一劫，而騎士郭男輕微擦挫傷，表示無需就醫，詳細車禍原因還要進一步釐清。

新莊區中正路與中華路口，發生公車擦撞機車事故。（圖／翻攝畫面）

從曝光的監視器可以看到，公車右轉中華路時，擦撞到右手邊的騎士郭男，連人帶車摔倒在地，差點被公車輪胎輾壓。警方獲報後趕抵，郭男輕微擦挫傷，表示無需就醫；公車駕駛溫男未受傷，雙方酒測值均為0。

對此警方也呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，轉彎車輛應注意後方來車及周邊交通狀況，確實保持安全距離，以維護用路人行車安全。

