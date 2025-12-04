新莊驚現2米深巨坑！上班尖峰路面突塌陷交通大亂

新北市新莊區今日上午發生路面塌陷事故，復興路一段於上班尖峰時段突然出現一個深約2公尺的天坑，嚴重影響當地交通運行。事發地點位於新莊棒球場附近，兩線道馬路在上午8時許突然塌陷，形成大範圍的路面凹陷。

路過民眾發現路面異常後立即通報相關單位。轄區新莊分局警方抵達現場後，確認路面塌陷情形可能危及用路人安全，隨即拉起封鎖線進行管制，並同步通報區公所等權責單位到場處置。由於事發時值上班尖峰時段，復興路周邊車流量相當大，警方除了設置封鎖線外，也在現場實施交通疏導，採取動線管制措施。目前該路段維持雙向均可通行，警方提醒用路人務必放慢車速，遵從現場警察指揮，以維護通行安全。

新北市工務局人員獲報後立即趕赴現場勘查，經初步勘驗發現天坑下方路基已完全掏空，恐影響附近居民及行車行人安危。工務局初步研判此次塌陷為地基掏空所致，但詳細發生原因仍有待相關單位後續調查釐清。

區公所外包廠商已於上午8時許抵達現場進行鑑勘與修補作業，著手進行回填修復工程。由於塌陷範圍不小且深度達2公尺，修復作業預計需要一段時間。工務局已對該路段實施全面封閉，並呼籲所有用路人務必提前改道，避開該路段。

工務局表示，目前已展開緊急搶修作業，將儘速釐清確切的掏空原因並完成修復。同時呼籲民眾行經附近區域時務必遵守現場交通指揮，小心慢行以防意外發生。此次天坑事件雖未造成人員傷亡，但仍提醒市民注意道路安全，發現路面異常應立即通報相關單位處理。

