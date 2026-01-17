新莊體育公園驚傳命案！36歲街友滿臉沾嘔吐物身亡 檢警初步排除他殺

記者莊淇鈞／新北報導

蔡男陳屍處已被警方拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區體育公園籃球館外樓梯旁的平台，今天（17日）上午8時許，有晨運民眾行經時，發現1名男子倒臥在地、臉部沾滿嘔吐物，嚇得立即報警求助，救護人員到場時，發現男子已肢體僵硬、明顯死亡多時，警方接著到場確認死亡的是36歲街友蔡姓男子，勘驗後初步排除外力介入，詳細死因仍待釐清。

據了解，今天上午8時許，新北市消防局接獲民眾報案，新莊區體育公園籃球館外樓梯旁的平台，有1名男子全身冰冷、肢體僵硬，消防救護員到場後發現，男子已無生命跡象，經初步檢視，死者臉部與地面留有大量嘔吐物，未發現明顯外傷。

警方到場後初步調查，確認死者是街友蔡男，平時多在新莊體育園區一帶活動。鑑識人員到場採證後，初步排除外力介入，研判可能為疾病猝逝所致，但確切死因仍待檢警後續相驗釐清。

