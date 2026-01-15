新莊體育園區淪陷！街友霸佔洗澡便溺還貼「禁止靠近」

新北市新莊區新莊體育園區日前遭民眾在社群平台Threads爆料，指稱園區已成為街友聚集地。根據網友提供的照片顯示，在和興街66號入口進入的中央廣場周邊，出現大量街友私人物品，包括置物櫃、杯架等設施，部分區域甚至被張貼「禁止靠近」的告示。

該名網友表示，街友不僅製造大量垃圾，更令人無法接受的是，明明園區內設有公廁，仍有街友選擇在水溝便溺，導致原本乾淨的排水設施惡臭難聞。網友更質疑政府的處理標準，認為對待流浪動物的執法力度反而比處理街友問題更為積極。

針對民眾反映，新北市體育局於14日下午立即啟動跨局處合作機制，會同社會局、警察局及新莊區公所前往現場會勘。體育局表示，已要求運動中心管理單位立即恢復環境整潔，並加強巡邏，不得有任何死角。目前管理單位已正式張貼「雜物清除公告」，若街友未在期限內自行移除私人物品，清潔隊將依《廢棄物清理法》規定，視同垃圾執行清除作業。

新北市議員陳世軒表示，接獲民眾陳情後，已於上午第一時間通報市府相關單位。陳世軒指出，新莊體育園區是市民高頻率使用的運動空間，街友群聚確實對民眾造成困擾。他已要求體育局針對看台下方、公廁周邊等易成為死角的區域增加巡邏頻次，並強化夜間照明設施，確保市民使用時的安全感。

社會局方面則派員進行訪視關懷，勸導個案接受安置服務。社會局表示，除了提供中途之家的住宿安置外，也將協助街友進行就業技能輔導，並提供必要的醫療轉介服務，協助他們重新回歸社會。

新莊體育園區作為重要的公共運動設施，每日有大量市民前往使用。此次事件凸顯了公共空間管理與弱勢群體照護之間的平衡問題。市府表示將持續關注後續處理進度，確保市民運動權益的同時，也將以人道方式協助街友獲得適當的安置與輔導。

