新莊鬧區驚見天坑「深約2公尺」！ 機車急繞道畫面曝光

新莊鬧區驚見天坑。（翻攝畫面）

新北市新莊區復興路一段今（4）日出現一個坑洞，警方說明，由於事發時值上班尖峰時段，復興路周邊車流量大，中港所員警已在現場實施交通疏導，其相關的畫面也曝光。

據了解，上述坑洞約1公尺寬、深約2公尺，新莊分局表示，今日清晨接獲 110 通報，指稱於上述地點發現路面塌陷情形，恐影響往來用路人安全。中港派出所巡邏員警立即趕赴現場察看，並同步通報區公所等權責單位到場處置，以避免危害擴大。

目前封路範圍曝光。（翻攝畫面）

警方表示，區公所外包廠商於08時26分 抵達現場進行鑑勘與修補作業。由於事發時值上班尖峰時段，復興路周邊車流量大，中港所員警已在現場實施交通疏導，採取動線管制措施，目前維持雙向均可通行，並提醒用路人放慢車速、遵從警察指揮，以維護通行安全。

廣告 廣告

新莊分局說，將持續與相關單位保持聯繫，確保修復作業順利進行，並視現場狀況適時調整交通疏導措施，全力維護市民行車安全。

更多鏡週刊報導

中國爆隨機砍人多人死傷！凶嫌視訊畫面曝 冷血嗆警「定位也找不到我」

黃國昌突曬柯文哲合照喊「I’m ready.」 網狠酸：準備好手牽手一起進土城？

中國目前經濟非常不好 賴清德：習近平不該擴張領土「應把人民照顧好」