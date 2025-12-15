新莊 中港大排翻新 耶誕燈飾添亮點

新北市水利局歲修新莊區長達1.8公里的中港大排，本月10日順利完成年終清洗作業。水利局長宋德仁表示，為迎接耶誕節，中港大排清洗乾淨後，13日起同步布置耶誕燈飾，增添河廊夜色。

中港大排早期未整治，因淤泥堆積、水質受到汙染，不僅散發惡臭，還時常淹水釀成洪災。民國97年新北市府整治後，中港大排煥然一新，變成民眾休閒好去處。

水利局指出，中港大排主要功能為雨水排水，由於生活汙水已被兩側截流箱涵完全截除，因此能維持極佳的水質與樣貌。此次清洗範圍自中港廣場至凹灣碼頭，自11月17日起進行，本月10日順利完成。

宋德仁強調，為確保居民在步道上照常通行，作業捨棄大型機具，全程採純人工涉水清洗，整治後，河廊水面更顯清澈、步道煥然一新，讓居民能在更舒適、更安全的環境中散步休憩，同時也兼顧生態保護。

另外，由於河道水位平時維持50公分至80公分，為進行清洗需將水位大幅降至僅剩3至5公分才能清洗，工作人員還徒手撈取魚類及烏龜移置安全水域，以確保河廊生物能在整治期間安全過渡。

清洗後，中港大排煥然一新，自本月13日起布置耶誕燈飾，增添河廊夜色，更讓民眾路過都忍不住駐足拍照，也有不少家長帶著小孩到河畔散步。

宋德仁指出，為維持步道開放，此次歲修作業全程採純人工方式施作，由於正值12月，儘管水溫冰冷，清潔人員仍展現高度專業，以高壓水槍及刷具精準、逐段清除淤泥與青苔；維護人員也同步完成噴泉、燈飾與增氧機等設施的歲修。