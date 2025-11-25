新莊「尤協豐豆干」無預警熄燈！飄香逾150年竟無人接班

又有老字號成歷史！新北市新莊區的「尤協豐豆干」在地飄香超過150年，2025年甫入選「500碗」殊榮，沒想到有民眾發現該店已無預警歇業，老闆也透露無奈真相。

新北市新莊區百年老字號「尤協豐豆干」驚傳已歇業。（圖／資料照／翻攝自新莊區公所官網）

據了解，「尤協豐豆干店」自清同治年間於新莊廟街開賣，飄香4代，歷史逾150年，是當地有名的黃皮烘豆干店家，由老闆每天清晨手工磨製豆漿並製成豆干，外皮融入薑黃香氣、口感乾鬆有勁，內裡則是香醇彈潤，炭烤後的豆香、清香縈繞唇齒。

尤協豐豆干遵循古法製作，但目前未能解決無人接班的困境。（圖／資料照／翻攝自新北市新莊廟街發展協會官網）

這樣的古法豆干每片售價13元，通常在每晚6時起開賣，仍吸引大批饕客搶嘗鮮，營業3小時就賣光光。該店2025年獲選「500碗」小吃指南，作家洪愛珠曾大讚豆干味道香濃、風味質樸耐吃。

但老店同樣面臨無人接班的窘境，有民眾在Threads發文表示，尤協豐豆干店已在11月24日結束營業。消息傳開後，不少網友留言表達惋惜，「一直沒機會吃到，就收了」、「一直以為可以像大溪老街的豆乾走一樣的路線，沒想到還是撐不住啊」、「不要啊我還沒吃過欸，百年老店關了嗎」、「好可惜，新莊少了一家美食」、「不要啊不要啊還沒再去多買幾次」。

