新莊、樹林40萬人有福了！台65線增第二南下出口匝道 銜接環漢路

立法院交通委員會12日舉辦「台65線增設新莊第二南下出口匝道」視察。（圖／立委蘇巧慧辦公室）

攸關新莊、樹林交通命脈的「台65線增設新莊第二南下出口匝道」計畫正式拍板定案，總經費9.8億元由中央全額負擔。立法院交通委員會今（12）日赴現地考察，民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡與新北市議員翁震州共同宣布，行政院已正式核定計畫，未來新設匝道銜接環漢路，可望大幅改善中正路壅塞，紓解南新莊、樹林地區逾40萬人的通勤壓力。

蘇巧慧表示，她與吳秉叡長期在中央為地方爭取台65線增設新莊第二南下出口匝道，此案不僅能改善目前台65線南下出口與中正路、新樹路交織造成的回堵問題，更能透過「第二南下出口」直接導引車流銜接環漢路，讓往後港、西盛、迴龍及樹林方向的通勤更加順暢。她強調，這項計畫能順利核定，關鍵在於中央與地方攜手合作。

蘇巧慧指出，她擔任立委以來，持續為新北爭取中央資源，包括台65線增設浮洲橋匝道、推動台65線延伸龍潭的「板龍快速道路計畫」，以及去年10月陸續完工通車的五股交流道改善工程等。此次新莊第二南下出口匝道，更成功爭取由中央全額負擔9.8億元經費，交通部長陳世凱也在現場承諾，將於今日核定綜合規畫。她強調，中央未來仍將持續投入約50億元經費，全面提升新北交通環境。

吳秉叡表示，自108年起便在立法院積極推動該案，多次於總質詢關心可行性評估與工程進度，也親自主持多場協調會。他指出，目前台65線南下出口車流與中正路、新樹路交會，尖峰時段回堵嚴重，新增第二南下出口後，車流可直接導入環漢路，將有效縮短新莊、樹林居民通勤時間。

翁震州則指出，塭仔圳重劃區動工後，部分道路封閉，台65線進入市區車流被迫繞行中正路、新樹路、建國一路、建福路等路段，尖峰時段塞車問題更加惡化。未來重劃區完成開發、人口持續移入，交通需求勢必再攀升，解決中正路交通問題刻不容緩。他強調，將持續緊盯工程進度，要求市府加速行政作業，期盼在市長侯友宜卸任前，順利完成發包並動工。

