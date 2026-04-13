新莊 母錄音蒐證 控幼兒園不當管教
新北市新莊區「吉尼爾幼兒園」遭賴姓母親指控幼幼班疑出現群體不當對待，至少有4名幼童受害、涉案人員多達6人。園方坦承管理疏失並配合調查。新北市教育局表示，已停職3人並開罰，強調擴大調查中，最重可廢止設立許可。
28歲賴姓母親指出，孩子因語言發展較慢送往幼幼班就讀，卻從入學首日起便出現嚴重焦慮與抗拒上學情形，甚至出現夜間驚醒、情緒崩潰與攻擊行為。她為釐清原因，在孩子身上放置錄音筆，錄下疑似教師大聲斥責與打罵聲，才驚覺可能遭受不當對待。她表示，事後向校方申請調閱監視器畫面時，園方對保存期限說法反覆，由原稱30天改為14天，導致關鍵影像無法取得。
賴母指出，疑似不當對待不僅來自教保員，連未具資格的廚工也進入教室負責照顧幼童，甚至動手處罰。目前已知受害幼童至少4人，且多為語言表達能力較弱的幼兒，實際受害範圍恐持續擴大。
警方表示，賴母於1月12日報案，指控透過錄音發現孩子疑遭3名教師傷害，案件已於2月4日移送新北地檢署偵辦。
教育局指出，接獲通報後先停職3名涉案人員。經查，王姓助理教保員與柳姓廚工確有拍打、推壓幼童及持剪刀驚嚇等行為，已分別裁罰6萬元與9萬元，並公告姓名、1年不得任職；另查出園方涉及師生比不符、聘用未具資格人員等違規，合計裁罰24萬元。教育局強調，持續擴大調查其他疑涉不當行為人員，預計4月底完成審議，後續將視情節評估減招、停招，最重可廢止設立許可。
園方回應，監視器保存期限為14天，先前為教師口誤；對於廚工進班協助一事，坦言不符規定，已接受教育局裁處。事件發生後，2月已辦理說明持續與家長溝通，對管理疏失深刻檢討，配合後續調查。
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