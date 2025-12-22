新莊「美麗新宏匯影城」突宣布停業 業者：即日起受理全額退票

美麗新宏匯影城宣布將自即日起停止營業，並開放消費者辦理退票。 圖：翻攝自美麗新影城官網

[Newtalk新聞] 美麗新影城今(22)日突發公告，宣布位於新北市新莊宏匯廣場的「美麗新宏匯影城」自即日起停止營業，並同步開放消費者辦理全額退票，消息一出後，引發不少新莊、三重地區民眾錯愕與不捨。

美麗新影城於今日下午3時發布公告指出，因營運考量，美麗新宏匯影城自今日起停止營業。已購票觀眾可自即日起至12月31日前，至美麗新宏匯影城現場辦理退票；線上購票的民眾，系統已完成全額退票，若逾期，則可前往美麗新台茂影城或大直皇家影城尋求協助。至於，持有影城儲值金及團體電影優惠票的民眾，仍可至其他門市繼續使用。業者說明，目前影城仍持續排除電力異常問題，維修完成時程尚無法確認。因此決定暫時停業，後續修復進度將隨時更新並公告。

事實上，本月13日美麗新宏匯影城即曾因電力異常影響營運，取消當日《鬼滅之刃 無限城篇》劇場版應援場次。據了解，美麗新宏匯影城位於宏匯廣場8至10樓，占地逾2,600坪，擁有8座標準影廳及4座皇家影城影廳，自開幕以來吸引不少在地民眾前往觀影，也是不少新莊與三重地區居民的觀影首選。

停業消息曝光後，在社群平台引發討論，許多網友感嘆「宏匯這麼熱鬧怎麼會停業」、「太突然了吧」、「真的很可惜」、「新莊少了一個好影城」。

