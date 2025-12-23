新莊「美麗新宏匯影城」12/22突關！ 民眾急退票

位在新莊宏匯廣場的美麗新宏匯影城，營運才約5年，昨(22)日卻突然宣佈停業，讓影迷好吃驚，今(23)日就有許多民眾前往退票，而雖然影城公告指出，是基於整體營運考量，但也有坦言正持續排除電力異常問題，顧及觀影安全和服務品質，才決定先喊卡。

早上11點一到，櫃台就陸續湧現退票民眾，就是因為開業約5年的美麗新宏匯影城，突然宣布停止營業，讓影迷好驚訝。民眾：「有團購團體票，發一發之後結果影城就說電梯維修，然後變成大家都沒辦法來看，結果一直等等等等到昨天(12/22)，影城確定說停止營業，停止營業之後大家都嚇到。」

新莊宏匯廣場的美麗新宏匯影城，突然宣佈停業。（圖／TVBS）

民眾愛去的電影院，為何突然說掰掰？影城公告指出，由於整體營運考量，才會從12月22號起停業，不過儲值金和團體電影優惠券，還是能在美麗新台茂影城，或美麗新大直皇家影城繼續用，現場購票者，也能在12月31號前，帶票券辦理退款。民眾：「突然就說要熄燈，有點驚訝。」民眾：「影城上禮拜確實有停電，突然全棟停電。」其實業者也有坦言，宏匯影城正持續排除電力異常問題，因維修完成時程無法確認，顧及觀影安全和服務品質，決定先停業，後續是否恢復營運會再評估。算下來新莊的電影院，目前只剩下，新莊晶冠國賓影城，和鴻金寶麻吉影城。行銷專家胡恒士：「第一個可能是OTT串流影音所帶來的影響，第二個是當你的影城規模，連鎖不夠多不夠大的時候，在經營的成本上面會有很大的壓力。」

看看近年來雙北地區，影城接連吹熄燈號，包括台北的喜滿客絕色影城，今日秀泰影城，東南亞秀泰影城，梅花數位影院之外，就連新北的，林園電影城，和板橋秀泰影城，也畫下休止符，接下來傳統電影院，恐怕還將繼續面對各方面的挑戰。

