新莊、蘆洲繽紛燈海 迎耶誕

迎接耶誕節，新莊鴨母港溝文化廣場設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

迎接歡樂耶誕節，新北市府水利局在新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹裝置五彩繽紛燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造一座高達四公尺的立體聖誕花束，營造滿滿幸福與溫暖氛圍；燈飾於昨晚試燈，預定十三日傍晚五時正式點亮，每天下午五點至晚上十點亮燈，歡迎市民攜家帶眷前往拍照打卡，共度迷人耶誕時光。

迎接耶誕節，新北市新莊中港大排行道樹已披上浪漫耶誕燈飾，呈現自然漸層與夢幻光影。（記者吳瀛洲攝）

水利局長宋德仁指出，新莊中港大排及鴨母港溝在市府團隊長期整治下，已成為在地居民日常休憩的熱門據點；為迎接浪漫耶誕節，特別在沿線布置多款節慶燈飾，除五彩燈海外，並於鴨母港溝文化廣場設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾，讓家人、情侶與朋友都能漫步在繽紛燈影中，享受冬季夜景。

新北市府水利局在新莊鴨母港溝人行道樹下裝置五顏六色的圓錐小聖誕樹，迎接歡樂耶誕節。（記者吳瀛洲攝）

宋德仁表示，中港大排河廊沿線行道樹，以柔和淺粉色搭配浪漫深紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道則佈置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，讓整體空間宛如色彩跳躍的聖誕樂園，營造濃厚節慶氣息。

新北市府水利局新莊中港河廊下設置雲朵造型燈飾相框將成為耶誕氣氛的必拍景點。（記者吳瀛洲攝）

水利局指出，無論是新莊中港大排或蘆洲鴨母港溝，皆為新北市最具代表性的親水河廊空間，白天綠意盎然、夜晚光彩奪目，燈影與水面交織成夢幻景致，展現全新河岸風貌，歡迎一起來走訪，共同感受最暖心、最浪漫的耶誕氛圍。