新莊 騎車撞燈桿 孕婦胎兒雙亡

27歲王姓孕婦4日晚間單獨騎乘機車行經新北市新莊區環漢路二段往三重方向時，因不明原因先撞擊到路邊緣石，再衝撞電線燈桿，強烈撞擊力造成王女頭、臉部重創，現場一度無生命跡象，經救護車緊急送往醫院急救，最終仍回天乏術，懷胎9月的孩子也胎死腹中，詳細車禍原因待檢警進一步釐清。

檢警5日下午在新北市立殯儀館辦理相驗，王女的父親與先生獲通知到場，全程難掩悲傷，不願對外發言。相驗約1小時結束，家屬對王女死因無特別意見，但檢察官認為王女部分傷勢仍有需要釐清，指示警方向消防局調閱救護紀錄及出勤救護人員密錄器畫面，預計下周複驗。

據悉，王姓孕婦4日下午6時許許獨自騎乘機車，在環漢路往三重方向接近塔寮坑2號抽水站之前發生事故，先撞擊到路邊緣石後，再撞擊路旁燈桿，王女被強大撞擊力撞飛到路旁的草叢上，機車也在滑行約20多公尺後停下，當場造成王女頭、臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂及左手骨折等傷勢，現場一度無生命徵象，經救護人員緊急送醫搶救後，在下午7時50分時仍宣告不治。

由於王女下月即將臨盆，事故意外導致「一屍兩命」，親友事後也在不同地方社群平台社團發文，徵求目擊行車記錄影像，警方調查事故地點附近調閱到的私人監視器，畫面顯示王女行經該處時前後車輛均保持間距，未發現與其他車輛有擦撞情形。警方表示，如有新事證將進一步調查釐清。另因王女無法配合實施酒測，警方也依規定抽血檢驗，經檢測無酒精反應。