新莊150年老店「尤協豐豆干」無預警歇業 饕客哀號

新北巿新莊開業逾150年的老店「尤協豐豆干」，以濃郁豆香與親民售價，深受在地人喜愛，也有許多人為了尤協豐豆干特地跑到新莊購買，今年更入選《500碗》小吃指南，就連作家洪愛珠也曾讚好吃，但一名網友昨日前往消費時發現竟是最後一天營業，無預警歇業的消息曝光後，大批網友震驚不捨，直呼「新莊美食又少一家」。

尤協豐豆干店開業於清朝同治年間，距今已有150多年歷史，店家堅持每日清晨手工磨製豆漿、製成豆干，晚上僅營業3個小時，每片售價只要13元，吸引大量顧客提前排隊等候，只為搶購最著名的炭烤豆干。

廣告 廣告

有網友昨（24）日於Threads發文指出，新莊廟街的傳統味道，尤協豐豆干結束營業囉，讓不少網友感到惋惜，直呼「可惜又收一家老店」、「超愛這家豆干欸」、「不要啊！還沒再去多買幾次就關了」、「沒想到還是撐不住啊」、「我還沒吃過欸，百年老店關了」、「好可惜，新莊美食少了一家」。

事實上尤協豐今年才入選「500碗」小吃指南，作家洪愛珠也曾讚賞豆干風味質樸耐吃、味道香濃，如今突然宣告歇業，讓饕客不捨。

更多中時新聞網報導

日職》背號73 林安可加盟西武獅

憂鬱症絕非懦弱 須精準治療

NBA》馬克西紀錄夜 七六人延長賽獵鹿