新莊16歲單親少女命喪火窟…父任夜間保全單獨在家「驚起火忙逃來不及」

社會中心／新北報導

新北市新莊區建中街某棟公寓今（14）日清晨發生一起死亡火警。（圖／民眾謝承恩提供）

新北市新莊區建中街某棟公寓今（14）日清晨發生一起死亡火警。警消獲報到場後，隨即布水線滅火並進入火場搜索，卻在2樓發現一名16歲少女已被燒成焦屍。如今，死者的家庭狀況及其命喪火窟原因也曝光。

警消於14日清晨4時33分接獲報案，指新莊區建中街某棟公寓的2樓冒出大量火煙，立即派遣8個分隊、26輛各式消防車及61名消防人員前往；消防人員於4時39分到場，發現現場為一棟4層樓鋼筋混凝土（RC）結構的集合住宅，立即布設2條水搶救，並疏散、救出整棟公寓共15名住戶。

單獨在家的16歲少女因來不及逃亡，命喪火窟。（圖／翻攝畫面）

火勢於4時59分被撲滅後，消防人員進入清理火場，卻在2樓客廳發現一名16歲的少女疑因逃生不及，被燒成焦屍、明顯死亡。據了解，該名16歲少女為單親家庭，由擔任夜間保全的父親撫養；起火當下，她自己單獨在家，雖然驚覺發生火災並嘗試逃跑，但跑到客廳卻仍來不及，被猛烈火勢活活燒死。

經警消調查，該起火警的火勢集中在2樓客廳，大量雜物被燃燒，面積約30平方公尺。目前現場已交由火調人員進行詳細調查，以便釐清確切的確切起火點、燃燒原因以及火勢蔓延的經過。

