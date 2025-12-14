新莊16歲少女葬身火窟 校長嘆：她是副班長人緣很好

新北市新莊區建中街一棟公寓今（14）日凌晨4時許驚傳火警，2樓一名就讀穀保家商的16歲周姓少女在逃生過程中疑似吸入濃煙昏迷，倒臥房門口身亡。穀保家商校長表示，周姓少女目前擔任班上的副班長，成績中等，人緣良好，校方也將協助家屬辦理少女後事。

火災現場。（圖 ／民眾謝承恩提供 ）

據調查，事發的2樓為屋主59歲周姓父親及未成年女兒一起居住。13日晚間6時許，周父當時正在外上夜班擔任保全工作，就讀穀保家商多媒體設計科的周女獨自在家。半夜時分，疑似大門旁的電器延長線短路引發火點，周女發現火警後試圖逃生，卻在抵達大門邊時遭濃煙嗆傷導致昏迷，最終遭火焚身成焦屍。周父接獲住家起火消息急忙趕回，得知噩耗後更是悲痛難抑。

廣告 廣告

新北消防局獲報後趕抵現場，在起火燃燒的2樓發現一名無呼吸心跳的16歲少女，救出時已無生命跡象。檢警14日下午在板橋殯儀館進行相驗，周父從遠處看著被白布蓋住的女兒遺體，悲痛不已。詳細起火原因仍待火調科調查。

火災現場。（圖 ／中天新聞 ）

火災現場。（圖 ／翻攝畫面 ）

穀保家商校長嚴英哲表示，周姓少女目前擔任班上的副班長，成績中等，人緣良好。她來自單親家庭，平時晚上一個人居住，父親當天值夜班保全。校方得知消息後都很難過，也將協助家屬辦理少女後事。

嚴英哲指出，校方暫不清楚事件發生原因，但已通知全校老師。導師已經先跟幾個與她比較熟的同學告知，並在班上群組說明。預計明（15）日早上第一節課，導師、輔導老師、學務處以及校長本人都會到班上親自進行團體輔導。

延伸閱讀

觀音隧道鐵路電纜遭剪斷！台鐵緊急修復 警方展開調查

影/三立買埔心對比京華城案 許甫轟檢調都不查：張榮華連地檢署都沒去過

影/新莊民宅大火「少女葬身客廳」！肇因疑電線走火