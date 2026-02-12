新莊2路人被左轉車撞飛 駕駛稱「A柱擋視線」慘遭開罰3.6萬吊扣駕照2年

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

2行人遭撞瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市龍安路、西盛街口，前天（10日）深夜10時許，48歲王姓男子駕車來到新莊地區要拜訪朋友，沿著西盛街行駛，行經龍安路口要左轉時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞走在行人穿越道上要過馬路的22歲卓姓、25歲孫姓男子，導致2人多處擦挫傷送醫。警方獲報到場，王男辯稱視線遭A柱阻擋才釀禍，但王男仍因未禮讓行人將被開單告發，最高處3萬6千元罰款及吊扣駕照2年。

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

據了解，肇事的王男當時開車要前往新莊找朋友，沿新莊區西盛街左轉龍安路往新北大道方向行駛。此時孫男與卓男沿西盛街步行通過行人穿越道準備回家，當場被王男所駕駛的車輛撞飛，導致孫男疑似骨盆及身體多處擦挫傷，卓男則是右手疑似脫臼及身體多處擦挫傷，所幸送醫救治後均無大礙。

轄區新莊警方獲報到場，王男經警方檢測並無酒駕及毒駕，王男宣稱是被A柱擋住視線才闖禍，但確切車禍事故原因仍待後續調查釐清，警方先依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項：汽車行經行穿線未禮讓行人致人受傷，依法可處1萬8千元至3萬6千元罰款，並吊扣駕照1至2年。

新莊警分局呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，務必減速慢行並確實注意行人動態，禮讓行人優先通行；行人穿越道路亦應遵守交通號誌及標線規定，注意來車狀況，以維交通安全。

