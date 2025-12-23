新莊22歲女子墜樓頭部重創身亡！ 警初步排除外力介入

新北市新莊區今（23）日清晨6時許發生一起墜樓意外，一名22歲李姓女子從高樓墜落至中港一街，頭部重創當場死亡。據了解，警方接獲報案後迅速到場，發現李女倒臥在馬路上，隨即通知消防救護人員進行搶救。然而，救護人員抵達後確認李女已無生命跡象，家屬到場後也表達放棄急救意願。

新北市新莊區今（23）日清晨6時許發生一起墜樓意外，一名22歲李姓女子從高樓墜落至中港一街，頭部重創當場死亡。（示意圖/中天新聞）

警方為釐清事件真相，現場拉起封鎖線進行鑑識作業。經初步調查，現場未見外力介入的跡象，並已依刑事相驗程序通知新北地方檢察署檢察官到場辦理相驗，以進一步確認死因。

根據目擊者報案內容，李女墜樓時並未發出任何呼救聲，警方目前未發現可疑人物或異常情況，案件仍在進一步調查中。相關人士透露，李女的墜樓原因尚不明朗，是否涉及個人因素或其他情境，仍需等待檢察官與鑑識人員的進一步結論。

這起事件引發當地居民關注，許多人對於年輕生命的突然逝去感到惋惜，並希望相關單位能儘快釐清真相，還原事件全貌。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

