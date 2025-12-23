新莊22歲妙齡女高處墜樓 頭部重創當場慘死

記者莊淇鈞／新北報導

李女墜樓現場警方已拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區，今天（23日）清晨6時許，1名22歲的李姓女子，不明原因從高處樓層墜落中港一街上，消防救護人員獲報到場時，發現李女頭部重創已無生命徵象明顯死亡，家屬也表示放棄急救，警方鑑識人員到場採證，初步研判現場無外力介入跡象，後續將依刑事相驗程序，報請臺灣新北地方檢察署檢察官辦理相驗，以釐清確切死因。

據了解，警方今早接獲民眾報案，新莊區中港一街附近疑有民眾墜落受傷，巡邏警網獲報到場時，發現李女已倒臥在馬路上，經通報119後，消防救護人員到場施救，但李女頭部重創已明顯死亡，其家屬到場也表示放棄急救。

警方為釐清案情，當時已依規定拉設封鎖線，並通知鑑識人員到場採證，初步研判現場無外力介入跡象，後續將依刑事相驗程序，報請臺灣新北地方檢察署檢察官辦理相驗，以釐清確切死因。

