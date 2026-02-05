新莊27歲孕婦自撞！釀「一屍兩命」憾事 車禍瞬間曝光

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊傳出「一屍兩命」的自撞車禍憾事，一名即將臨盆王姓孕婦，騎乘機車返家途中，行經新莊區環漢路二段時，卻不明原因突然自撞路邊的路緣石後，失控衝撞燈桿，造成頭部重創，送醫搶救後仍不幸宣告不治，事發後家屬焦急地在臉書社群尋求行車紀錄器影像，而如今更有一段民間監視器曝光。

據了解，27歲王姓孕婦，昨天（4日）晚間6時許，騎車沿著新莊區環漢路二段，由新莊往三重方向行駛，卻不明原因突然自撞路緣石後再撞擊路旁燈桿，王女當場重摔在地，至於機車則是往前滑行約20公尺這才停下。

民間監視器錄下車禍瞬間，王女突然自撞路緣石後重摔在地。（圖／翻攝畫面）

救護人員抵達現場時，發現王女頭部重創、左手骨折，已無生命跡象，緊急送往醫院搶救後仍不幸於晚間7時許宣告不治。

警方後續委由院方進行抽血，發現酒測值為0，事後經了解，更發現王女懷有身孕，下個月即將臨盆，卻因這起車禍釀成「一屍兩命」憾事，確切車禍事故原因仍待後續進一步釐清。

監視器錄下王女車禍前影像。（圖／翻攝畫面）

家屬事發後，也在臉書社群上貼文，尋求當時路過的民眾，能夠提供行車紀錄器畫面，讓家屬們能夠釐清、還原事發經過。

而如今一段民間監視器畫面曝光，只見當時王女當時騎在2部機車的後方，對向也只有1部機車，3部車都離王女有一段距離，但王女卻突然越騎越貼近路邊，隨後便撞上路緣石，人車倒地後，機車更在路面滑行了20公尺，至於確切車禍原因仍待釐清。

家屬在臉書社群尋求行車紀錄器影像。（圖／翻攝畫面）

