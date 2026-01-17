新莊36歲男滿臉嘔吐物死亡！ 晨運民眾驚嚇報警

今（17）日上午，新北市新莊區體育公園驚傳街友死亡。一名晨運民眾經過籃球館外的樓梯平台時，發現一名男子倒臥在地，臉部及地面上佈滿嘔吐物，嚇得立刻報警求助。救護人員接獲通報後迅速抵達現場，確認該名男子已無生命跡象，且肢體僵硬，判定當場死亡，未送醫急救。

今（17）日上午，新北市新莊區體育公園驚傳街友死亡案件。（示意圖／中天新聞）

警方於上午8時許接獲報案後，立即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證。經初步調查，死者為36歲的蔡姓男子，長期活動於新莊體育園區附近，為當地熟悉的街友。鑑識人員檢視現場及遺體後，初步排除外力介入，並推測死因可能與疾病有關。詳細死因仍需進一步由檢方相驗後釐清。

此事件引發附近居民及晨運民眾的恐慌，警方呼籲大家注意自身健康，並提醒若發現異常情況應及時通報相關單位。

