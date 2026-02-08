新莊500公釐自來水管遭挖破影響近萬戶！侯友宜視察：盼明早能搶修完成

政治中心／綜合報導

新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，今（8）日上午11時許，施工單位開挖地基時不慎挖斷自來水主幹管，導致自來水外洩、水管破裂，以致自來水大量湧出，瞬間淹沒新北大道與五工路口路面造成嚴重積水，對此，新北市長侯友宜下午到場視察，並指出新北大道跟思源路口是新北市交通最繁忙的路段，被挖破的是500公釐的自來水管，目前估計受影響近萬戶，希望能夠在明天早上能夠順利搶修完成。

侯友宜表示，今天在人行道的施工過程當中，挖破了一條管徑500公釐的自來水管。水管壓破後造成水流溢出來，市府跟自來水公司緊急搶救，希望在明天早晨能夠順利搶救完畢。目前評估，目前應該會影響將近萬戶。影響範圍五股跟泰山，不過，會隨著開挖時間、搶修速度，隨時做好通報訊息。同時除了交通做好疏導以外，消防局的水車協力在備車，以及在整個供應水的水站，都已經準備好了，希望明天大家仍然有水可以來提供給產業園區所有住戶用，不要因為這個事件受到太大的衝擊 。

由於事故在主幹道上，媒體詢問明天就是上班日是否影響到？侯友宜說，他已經指示分局、交通單位全力備戰。從現在開始到明天所有的復工完畢，所有的警力都會在現場，在交通調整也隨著工程施工的狀況，隨時告訴民眾路況 。

侯友宜指出，因為自來水管線年代久遠，相關圖資與實際狀況約有40多年的落差，在套圖與探測過程中容易出現資訊差異，市府將與自來水公司檢討並即時修正，降低類似事件再發生。

至於預計什麼時候完成？侯友宜說，目前預計如果順利的話，希望能夠在明天早上能夠順利搶修完成。我們全力搶修，所有的機具以及開挖的方式，大家都已經討論完畢 。

至於管線有分水到產業園區？侯友宜表示，這個管線有供水到五股產業園區，但是附近包括泰山一部分，還有新莊的思源路，這一部分的住戶也會多少受到影響。並重申全力搶修，希望能夠在明天早上順利供水，這樣影響的範圍就會很小。

