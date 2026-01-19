新莊7旬老翁與家人吵架失控縱火 攜汽油焚燒自傷

老翁疑與家人發生口角後情緒失控，至中港大排昌隆橋下方焚燒雜物。 圖：翻攝自Threads/來源：jason07.25

[Newtalk新聞] 新北市新莊區昨(18)日晚間發生一起縱火事件。一名7旬老翁疑與家人發生爭執，情緒不佳，竟跑至中港大排昌隆橋下方焚燒雜物，被路過民眾目擊報案並上傳網路。

事發在昨日晚間約10時30分許，一名年約70歲的老翁在新北市新莊區中港大排昌隆橋下方人行步道焚燒。從民眾拍攝的影片可見，老翁獨自站在橋下火堆旁，而橋上仍有行人及車輛通行，場面相當驚險。警消在獲報後迅速趕抵現場，立即將老翁拉離火源並同步展開滅火作業，燃燒面積約4平方公尺，所幸未波及周邊設施，也未造成人員傷亡。

消防人員發現老翁因接觸火源造成輕微燒燙傷，隨即將其送醫治療，所幸並無生命危險。警方初步調查指出，老翁疑似與家人發生口角後情緒失控，攜帶汽油離家前往現場，朝雜物及椅子潑灑後焚燒，且過程中疑似有自殘傾向。

由於老翁目前仍在醫院接受治療，情緒尚未完全穩定。目前全案已朝縱火相關罪嫌方向偵辦，詳細內容仍待警方進一步調查釐清。

