新莊BMW幸福商圈爆衝撞多車釀3傷駕駛命危 撞擊瞬間畫面曝光

記者莊淇鈞／新北報導

新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了多輛汽、機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救已恢復心跳，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。稍早前BMW暴衝撞擊多輛汽、機車瞬間畫面曝光。

BMW暴衝撞擊多輛車瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，駕駛白色BMW 523i的51歲的周姓男子，今天下午從新莊幸福路佳瑪商圈停車場開出時，BMW突然暴衝直行，擦撞40歲侯姓女子騎乘的機車，再撞擊路過的38歲黃姓女子，最後衝上路旁人行道上才停止，所幸並未波及當時在附近的民眾。

BMW暴衝撞擊多輛車後衝上人行道。（圖／翻攝畫面）

轄區警方及消防隊獲報到場，救護人員將受困車內的周男救出時，經檢傷發現已無呼吸心跳，經救護車送往部立台北醫院急救後恢復心跳，而遭撞的侯女及黃女，四肢有擦挫傷也由救護車送醫，經治療後已無大礙。

BMW暴衝後卡住。（圖／翻攝畫面）

事故現場除了肇事的BMW外，還有1輛汽車、2輛機車及2輛腳踏車遭波及，確切事故發生原因及肇責還待警方後續調查釐清。

