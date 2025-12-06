新莊BMW暴衝撞2車、險撞進騎樓店家 駕駛失去生命徵象

〔記者徐聖倫／新北報導〕今下午1時許，1輛BMW轎車行經新北市新莊區幸福路751號前，因不明原因發生暴衝，先撞上1輛轎車與機車，直衝往騎樓，險些撞進店家。BMW駕駛當場失去生命徵象，現已由消防協助送醫，目前仍在搶救中。

據悉，因撞擊力道大，BMW駕駛一度受困車內，消防據報趕抵，以破壞工具將駕駛救出，並送醫，經查他身上多處骨折且頭部重創，現仍命懸一線。而被波及的汽車駕駛與機車騎士，則分別收到輕傷，均為傷及要害，送醫包紥後無大礙。

警方表示，被波及的駕駛與騎士酒測值為0，但尚未能對BMW駕駛進行抽血檢測，詳細失控暴衝原因仍待後續釐清。

