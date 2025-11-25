新華社單方面稱川習通話談台灣 王定宇揭中國慣用伎倆：真偽有待觀察

即時中心／梁博超報導

美國總統川普和中國國家主席習近平突在台灣時間週一（24日）晚間通話，根據中國官媒《新華社》的報導，稱雙方有談到台灣議題；然而，川普的社群發文未提及有關台灣的部分。對此，民進黨立委王定宇，這是中國長期以來慣用伎倆，因此真偽仍有待觀察；不過從雙方釋出的訊息可見，美中關係呈現相對穩定的訊號，後續發展仍需持續關注。

根據中國官媒《新華社》昨日晚間報導，習近平與川普稍早通電話；報導提到，習近平在電話中表示，中美關係維持正面積極的態勢，應積極推動雙邊關係的進展，擴大合作的項目，打開合作的新空間。同時，習近平清楚表達了中國對台灣的立場，他也告訴川普，台灣回歸中國是二戰後國際秩序重要的一環。

不過川普稍後在自家社群平台發文卻隻字未提台灣，只有提到10月底在APEC峰會場邊跟習近平會晤時，兩人討論到芬太尼跟農產品等議題，以及俄烏戰爭。另外川普也預告，他已經接受習近平的邀請，將在明（2026）年4月訪問北京，同時安排習近平在稍後以「國是訪問」的形式訪問美國。





對此，民進黨立委王定宇分析本次「川習通話」，他表示，中國長期以來慣於在與民主國家領袖會晤後，透過官媒新聞稿將自身單方面的立場包裝為「會議結論」或「雙方共識」；有時甚至未在會中提出，卻在會後加料渲染。「因此，新華社此次對川習通話的部分敘述，真偽仍有待觀察。」

就這次通話的政治意涵，王定宇認為可作以下研判。首先是川普在自家社群平台「Truth Social」上的通話說明中完全未提及台灣，與他先前在韓國與習近平會面時的態度一致，顯示他不願與中國討論台灣議題；相較之下，中方領導人對外談話必定觸及台灣。「川普的迴避使中國的策略目的未能實現。」

另王定宇也指出，在日本首相高市早苗於國會談及「台灣有事」、並引發日中緊張的敏感時刻，中國主動公布川習通話並強調台灣議題，顯示其意在拉高議題層級、試探美方反應，同時尋求製造美日對台立場的落差。然而，從川普自行發布的內容來看，他對台灣及日本均未表態，顯示中方企圖未達預期。

王定宇表示，儘管美中雙方關注焦點明顯不同，但從雙方釋出的訊息可見，美中關係呈現相對穩定的訊號，後續發展仍需持續關注。

